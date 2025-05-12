Салах подтвердил информацию о напряжённых отношениях с Садио Мане в «Ливерпуле»

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах подтвердил, что у него были непростые отношения с бывшим партнёром по команде Садио Мане.

«Да, между нами с Садио действительно было определённое напряжение. Но мы всегда оставались профессионалами, и я не думаю, что это как-то повлияло на игру команды. Все великие игроки стремятся к большему — я это понимаю. Он настоящий боец.

Люди могут говорить что угодно. Но я хочу напомнить: именно я отдал Мане больше голевых передач. Это факт. Просто некоторым легче создавать громкие заголовки, чем оперировать правдой. Я знаю, как работает медиа.

Моя совесть чиста. И если всё остаётся в рамках уважения – меня это устраивает. Но это не делает сплетни правдой», — приводит слова Салаха L’Équipe.

Напомним, Садио Мане сейчас выступает за «Аль-Наср».

Салах вернулся к тренировкам после травмы, полученной в сборной