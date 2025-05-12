Геннадий Орлов: если «Ростов» победит «Зенит», наверняка большую премию получит

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о следующем матче «Зенита» в РПЛ с «Ростовом».

«Абсолютно одинаковый календарь у обоих претендентов на золото. «Зениту» после Кубка играть с «Ростовом». Конечно, после ухода Карпина эта команда потеряла организацию в игре. Слишком беспечно играют в обороне. Прессинг развалился, не добегают назад, но на «Зенит» они соберутся, настроятся. Для них это событие. Я убеждён, если они победят «Зенит», не только свой авторитет поднимут, но и большую премию получат. И потом для самих футболистов это вызов. Мохеби, Роналду — хорошие исполнители, но надо им подыграть. В одном матче они способны вспомнить, как всё было при Карпине», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, матч «Ростов» — «Зенит» состоится 18 мая.

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