Геннадий Орлов сравнил противоборство «Краснодара» и «Зенита» с матчем за шахматную корону

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионской гонке в РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Сейчас в золотой гонке РПЛ сложилась ситуация, как в решающих поединках за шахматную корону. Каждый ждёт ошибки соперника. Иначе никак, потому что они слишком хорошо друг друга знают. В командах-лидерах чемпионата России сейчас та же история. Они не будут играть открыто — ни «Зенит», ни «Краснодар». Не будет ярких матчей, разгромных счетов. И всё будет решать индивидуальное мастерство футболистов. На первый план выйдет умение пробивать штрафные, подавать угловые, наигранные комбинации. Так Нино в Каспийске забил махачкалинскому «Динамо».

У «Краснодара» индивидуальным мастерством располагают Кордоба, Батчи, Сперцян, даже Кривцов. Вот эти футболисты способны решить судьбу матча. За ними нужен глаз да глаз.

У «Зенита» это умеют делать Лусиано, Луис Энрике. Соболев — тоже, но ему для этого надо несколько моментов. Редко когда он первый же шанс реализует. Но всё равно он способен забить. Всё-таки один раз Соболев уже спас «Зенит», а значит, пользу команде принёс», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, на данный момент «Краснодар» опережает «Зенит» на одно очко. До конца чемпионата — два тура.

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