Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о спаде в игре российского полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«У «Зенита» сейчас есть огромная проблема — у них нет центра поля. Последний матч это показал. Вендела нет — получил травму. Абсолютно непонятно, что с Глушенковым. Он сейчас как никогда нужен команде, чтобы созидать голевые атаки. И Глушенков умел их создавать, но что с ним происходит? В двух матчах до Махачкалы его меняли или в перерыве, или в начале второго тайма. И неслучайно меняли — у него ничего не получалось. Но контракт-то надо отрабатывать — это серьёзная история. Всё-таки тебя приглашали, рассчитывали. А он где-то недорабатывает, какие-то у него сложились стереотипы. Чтобы перестроиться, нужно слушать тренера и выполнять новые задания.

Покажите вашу полузащиту, и я скажу, что у вас за команда — эту футбольную аксиому никто не отменял. Так было всегда, сколько футбол существует. Центр поля — это главное», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Глушенков перешёл в «Зенит» прошлым летом из «Локомотива».

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