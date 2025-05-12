Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» поблагодарили ЭСК и КДК за отмену дисквалификации Карраскаля перед «Спартаком»

В «Динамо» поблагодарили ЭСК и КДК за отмену дисквалификации Карраскаля перед «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал отмену дисквалификации нападающего Хорхе Карраскаля перед матчем «Спартаком» (2:0).

— Как трудно было добиться отмены красной карточки Карраскаля, который забил «Спартаку»?
— Нет такого, что сложно или легко. Есть процедура подачи заявлений клубов в ЭСК и КДК. Мы соблюли её, а эти органы приняли своё решение.

Хочу их поблагодарить. Мне кажется, что решение было адекватное, потому что никто в итоге не увидел предмета для красной карточки — ни с камер основного вещателя, ни с технических камер. Никто, кроме судьи VAR, который работал на том матче, не увидел акцентированного удара. Хорошо, что исправили свою ошибку, — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Увольнение Лички из «Динамо». За что респект Соболеву. ПЛН #99

Материалы по теме
Как проводили первый полный сезон тренеры «Спартака». Станкович идёт по графику Абаскаля
Как проводили первый полный сезон тренеры «Спартака». Станкович идёт по графику Абаскаля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android