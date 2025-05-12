В «Динамо» поблагодарили ЭСК и КДК за отмену дисквалификации Карраскаля перед «Спартаком»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал отмену дисквалификации нападающего Хорхе Карраскаля перед матчем «Спартаком» (2:0).

— Как трудно было добиться отмены красной карточки Карраскаля, который забил «Спартаку»?

— Нет такого, что сложно или легко. Есть процедура подачи заявлений клубов в ЭСК и КДК. Мы соблюли её, а эти органы приняли своё решение.

Хочу их поблагодарить. Мне кажется, что решение было адекватное, потому что никто в итоге не увидел предмета для красной карточки — ни с камер основного вещателя, ни с технических камер. Никто, кроме судьи VAR, который работал на том матче, не увидел акцентированного удара. Хорошо, что исправили свою ошибку, — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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