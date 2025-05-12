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Тюкавин: надеюсь, в последнем туре «Динамо» обыграет «Краснодар» и не даст стать чемпионом

Тюкавин: надеюсь, в последнем туре «Динамо» обыграет «Краснодар» и не даст стать чемпионом
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин выразил надежду, что бело-голубые одержат победу над «Краснодаром» в матче 30-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В последнем туре вы можете подпортить праздник «Краснодару». Есть что-то такое мистическое, как в прошлом сезоне?
— Посмотрим, как следующий тур пройдёт. Если будет решаться в последней игре, надеюсь, что мы обыграем «Краснодар» и не дадим стать им чемпионом, — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко. На второй строчке располагается «Зенит» (60 очков). «Динамо» — четвёртое (53 очка).

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