Тюкавин: надеюсь, в последнем туре «Динамо» обыграет «Краснодар» и не даст стать чемпионом

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин выразил надежду, что бело-голубые одержат победу над «Краснодаром» в матче 30-го тура РПЛ.

— В последнем туре вы можете подпортить праздник «Краснодару». Есть что-то такое мистическое, как в прошлом сезоне?

— Посмотрим, как следующий тур пройдёт. Если будет решаться в последней игре, надеюсь, что мы обыграем «Краснодар» и не дадим стать им чемпионом, — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко. На второй строчке располагается «Зенит» (60 очков). «Динамо» — четвёртое (53 очка).