Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 12 мая

Сегодня, 12 мая, состоится заключительный матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 12 мая (время — московское):

19:00. «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов».

Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков после аналогичного количества игр. Замыкает тройку лидеров с 55 очками московский ЦСКА. На четвёртом месте идёт «Динамо» (53 очка). Пятый — «Спартак» (51).