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Дзюба заявил, что «Акрон» попробует догнать «Ростов» или «Рубин» в турнирной таблице РПЛ

Дзюба заявил, что «Акрон» попробует догнать «Ростов» или «Рубин» в турнирной таблице РПЛ
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил, что тольяттинская команда постарается догнать «Ростов» или «Рубин» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 35 очков после 28 матчей. «Ростов» — восьмой (38 очков). «Рубин» располагается на седьмой строчке, имея в активе 42 очка.

«Все очки важны и матчи. Для нас было принципиально победить, чтобы выше подняться. И чем чёрт не шутит — попробовать догнать «Ростов» или «Рубин», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

В следующем матче в рамках внутреннего первенства «Акрон» сыграет с московским «Динамо» на выезде.

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