Геннадий Орлов: «Краснодару» не хватает свежей крови

Известный комментатор Геннадий Орлов подвёл итоги матча 28-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (1:0).

«Крупное поражение от «Зенита» стало серьёзным звонком для «Краснодара». Посмотрите, какое территориальное преимущество сейчас было на стороне ЦСКА. 1:0, но москвичи владели инициативой, игрой и в общем выглядели предпочтительнее. Думаю, ни у кого нет сомнений в закономерности победы армейцев.

«Краснодар» весной уступил обоим ближайшим конкурентам. Команде не хватает свежей крови. У ЦСКА видали, какие футболисты вышли на замену? Койта отдал голевой пас, а Гуарирапа забил. А «Краснодар» почему-то решил никого не приглашать зимой. Не усилили команду. Не знаю, по каким причинам. Конечно, у них короткая скамейка. А основных футболистов соперники хорошо изучили. Посмотрите, как хорошо против Батчи играли. А это очень опасный игрок, классно с фланга атакует. Против Сперцяна тоже научились играть. Их же изучают.

Мы об этом никогда не говорим, но после каждого матча идёт скрупулёзный разбор игры, теоретические занятия. Так и Вендела с Клаудиньо изучали. И сразу, с первой минуты начинали их атаковать и бить по ногам в момент приёма мяча. А судьи в первом тайме карточки неохотно дают. Но эти же фолы выводят игрока из равновесия. Клаудиньо первым ломался — начинал судье что-то доказывать, но всё бесполезно. Ничего не поделаешь, надо терпеть и доказывать. Потому что против лидеров всегда играют на грани фола и нередко её переступают. А как ещё остановить Месси, Роналду? Надо где-то зацепить рукой, ногой. В нашем российском футболе сейчас всё это сильно развито. Вроде бы мелкий фол, небольшая грубость, но атаку-то срывают! Но с тех, кому много дано, и больше спрашивают. Если ты лидер, должен терпеть и проявлять волю», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.