Футболист «Ювентуса» Дуглас Луис: скучаю по игре за «Астон Виллу»

27-летний полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Луис рассказал о своих чувствах к английской «Астон Вилле», за которую выступал ранее. Футболист выступал за клуб из Бирмингема на протяжении пяти лет.

«Я скучаю по игре за «Астон Виллу». Я скучаю по игре на стадионе «Вилла Парк». Я скучаю по всему этому. Я всегда буду носить «Виллу» в своём сердце», — приводит слова Луиса журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Тwitter).

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.