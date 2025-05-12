Полузащитник «Динамо» Карраскаль прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).

«Динамо» показало хорошую игру со «Спартаком». Но я бы не стал говорить, что для нас важно было победить именно в матче с ними — каждая игра важна. Мы играли у себя дома при своих болельщиках. Мы должны проявлять себя дома, что и сделали», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по итогам 28 туров «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» после аналогичного количества матчей располагается на пятой строчке.