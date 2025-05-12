Стало известно, когда Хаби Алонсо подпишет контракт с «Реалом»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо подпишет контракт с мадридским «Реалом» 1 июня 2025 года. Об этом сообщил известный испанский журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV.

По информации источника, испанский специалист будет возглавлять «сливочных» на клубном чемпионате мира, который пройдёт на территории США с 15 июня по 13 июля.

9 мая пресс-служба леверкузенского «Байера» объявила, что главный тренер команды Хаби Алонсо покинет клуб по завершении нынешнего сезона. Следующим местом работы специалиста называют «Реал», где он сменит Карло Анчелотти.

Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Германии и выиграл Кубок страны в прошлом сезоне.