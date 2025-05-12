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Глава «Динамо» Гафин объяснил, почему Личка был уволен не по окончании сезона в РПЛ

Глава «Динамо» Гафин объяснил, почему Личка был уволен не по окончании сезона в РПЛ
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил, почему руководство клуба приняло решение отправить в отставку Марцела Личку с поста главного тренера команды не по окончании сезона в РПЛ. Об уходе Лички стало известно 1 мая. Чешский специалист возглавлял команду с лета 2023-го, ранее он работал в «Оренбурге».

— Почему Личка был уволен за четыре тура до конца РПЛ, а не в конце сезона?
— Во-первых, это было сделано из-за неудовлетворительных результатов. Во-вторых, чтобы встряхнуть команду. Получилось ли это, ответьте сами.

— Есть дедлайн по назначению нового тренера?
— Начало следующего сезона, — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После отставки Лички бело-голубые под руководством Ролана Гусева одержали две победы в рамках РПЛ — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0).

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