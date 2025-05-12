В «Локомотиве» рассказали, когда Самошников вернётся в общую группу

Главный врач московского «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал, когда защитник Илья Самошников, получивший травму в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:2), вернётся к тренировкам в общей группе железнодорожников.

«Как мы уже сообщали, Самошников выбыл до конца сезона. Его возвращение в строй по плану должно произойти сразу после отпуска. На летнем сборе он должен начать тренироваться в общей группе, — приводит слова Калюжного «Матч ТВ».

Самошников в нынешнем сезоне провёл 33 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.