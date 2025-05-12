В «Локомотиве» рассказали, когда Самошников вернётся в общую группу
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Главный врач московского «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал, когда защитник Илья Самошников, получивший травму в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (0:2), вернётся к тренировкам в общей группе железнодорожников.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 27' 0:2 Голенков – 87'
«Как мы уже сообщали, Самошников выбыл до конца сезона. Его возвращение в строй по плану должно произойти сразу после отпуска. На летнем сборе он должен начать тренироваться в общей группе, — приводит слова Калюжного «Матч ТВ».
Самошников в нынешнем сезоне провёл 33 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
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