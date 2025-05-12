Вингер «Барселоны» и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль достиг отметки в 40 результативных действий за сезон, забил 16 мячей и сделал 24 результативные передачи. В матче 35-го тура Примеры с мадридским «Реалом» (4:3) Ямаль забил второй гол «сине-гранатовых».

За первую команду «Барселоны» 17-летний Ямаль выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 52 матча во всех турнирах. Действующий контракт молодого игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ламина в € 180 млн.

«Барселона» по состоянию на сегодняшний день занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий следом «Реал» на семь очков.