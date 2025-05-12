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Ламин Ямаль достиг отметки в 40 результативных действий за сезон

Ламин Ямаль достиг отметки в 40 результативных действий за сезон
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Вингер «Барселоны» и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль достиг отметки в 40 результативных действий за сезон, забил 16 мячей и сделал 24 результативные передачи. В матче 35-го тура Примеры с мадридским «Реалом» (4:3) Ямаль забил второй гол «сине-гранатовых».

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 5'     0:2 Мбаппе – 14'     1:2 Гарсия – 19'     2:2 Ямаль – 32'     3:2 Рафинья – 34'     4:2 Рафинья – 45'     4:3 Мбаппе – 70'    

За первую команду «Барселоны» 17-летний Ямаль выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 52 матча во всех турнирах. Действующий контракт молодого игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ламина в € 180 млн.

«Барселона» по состоянию на сегодняшний день занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий следом «Реал» на семь очков.

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