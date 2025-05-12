Геннадий Орлов разобрал пропущенный «Краснодаром» гол от ЦСКА

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ПФК ЦСКА — «Краснодар» (1:0). Единственный гол забил нападающий армейской команды Сауль Гуарирапа.

«Сумасшедший гол по красоте и исполнительскому мастерству забил ЦСКА «Краснодару». Хороший пас, проход, удар Гуарирапы — всё здорово. Но тут есть вопросы к защитникам и опорному полузащитнику. Центральная зона должна быть под контролем, а они по центру пропустили. Это тактическая оплошность «Краснодара», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.