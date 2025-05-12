Жорже Мендеш: Ламин Ямаль заслужил «Золотой мяч» в этом году

Известный португальский агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 17-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, заявил, что его клиент достоин выиграть «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона.

«Ламин Ямаль заслужил «Золотой мяч» в этом году. Он был лучшим игроком в мире в этом сезоне, это совершенно очевидно. Уровень Ламина достоин «Золотого мяча», — приводит слова Мендеша журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

За первую команду «Барселоны» 17-летний Ямаль выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл 52 матча во всех турнирах и достиг отметки в 40 результативных действий, забив 16 мячей и сделав 24 результативные передачи. Действующий контракт молодого игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ламина в € 180 млн.