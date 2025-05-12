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Игрок «Торпедо» Глеб Шевченко высказался о ходе строительства стадиона

Игрок «Торпедо» Глеб Шевченко высказался о ходе строительства стадиона
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Белорусский защитник московского «Торпедо» Глеб Шевченко высказался о ходе строительства нового стадиона автозаводцев.

— Появилась новость, что через год «Торпедо» может сыграть уже на своём стадионе. Ждёте?
— Конечно, всегда хочется играть на своём стадионе. Ждём и надеемся, что успеют. Говорят, что всё идёт по плану, но я не строитель и точно не могу сказать. Болельщикам будет приятно вернуться на свою арену, — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 61 очко за 32 матча. На первом месте находится калининградская «Балтика», у которой 67 очков.

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