Игрок «Торпедо» Глеб Шевченко высказался о ходе строительства стадиона

Белорусский защитник московского «Торпедо» Глеб Шевченко высказался о ходе строительства нового стадиона автозаводцев.

— Появилась новость, что через год «Торпедо» может сыграть уже на своём стадионе. Ждёте?

— Конечно, всегда хочется играть на своём стадионе. Ждём и надеемся, что успеют. Говорят, что всё идёт по плану, но я не строитель и точно не могу сказать. Болельщикам будет приятно вернуться на свою арену, — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 61 очко за 32 матча. На первом месте находится калининградская «Балтика», у которой 67 очков.