Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов объяснил, чем Артём Дзюба помог «Акрону»

Станислав Черчесов объяснил, чем Артём Дзюба помог «Акрону»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чем нападающий Артём Дзюба помог «Акрону» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 28 матчей.

«Я рад за него. Когда он туда переходил, то мы общались: делать этот шаг или нет. Мы его поддержали, там мой земляк главный тренер. Другое дело, что он реально им помог. У него всё есть: харизма, мастерство. В любом касании есть смысл. Я же не буду хвалить его просто так. В матче с «Ахматом» он, например, пропустил мяч и вывел партнера на ударную позицию», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Всего в нынешнем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Дзюбы с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме
Дзюба заявил, что «Акрон» попробует догнать «Ростов» или «Рубин» в турнирной таблице РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android