Станислав Черчесов объяснил, чем Артём Дзюба помог «Акрону»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чем нападающий Артём Дзюба помог «Акрону» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 28 матчей.

«Я рад за него. Когда он туда переходил, то мы общались: делать этот шаг или нет. Мы его поддержали, там мой земляк главный тренер. Другое дело, что он реально им помог. У него всё есть: харизма, мастерство. В любом касании есть смысл. Я же не буду хвалить его просто так. В матче с «Ахматом» он, например, пропустил мяч и вывел партнера на ударную позицию», — заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Всего в нынешнем сезоне 36-летний нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Дзюбы с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.