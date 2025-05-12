Комментатор Орлов объяснил, в чём Педро превосходит игрока сборной России Мостового

Известный комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему тренерский штаб «Зенита» предпочитает ставить в стартовый состав бразильского флангового полузащитника Педро, а не Андрея Мостового.

«Почему тренеры «Зенита» отдают предпочтение в стартовом составе Педро перед Мостовым? Потому что хорошо держит мяч, удар поставлен. Как видим, неплохо подаёт угловые, может так же штрафные реализовывать. А Мостовой, Мантуан или тот же Кассьерра не могут так зацепиться за мяч. А для футболиста очень важно уметь поставить корпус, сохранить мяч, обыграть накоротке», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.