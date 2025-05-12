Тренер «Наполи» Конте прокомментировал потерю очков в матче с «Дженоа»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал потерю очков в матче 36-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (2:2).

«У «Дженоа» было два удара по воротам, и они забили оба. Такое тоже случается в футболе, когда ты пропускаешь гол, ты всегда мог сделать что-то лучше. Это разочаровывает, потому что мы заслуживали победы за всё, что создали, поэтому остаётся горечь и сожаление.

Меня раздражает, когда я не выигрываю в начале сезона, не говоря уже о трёх турах до конца. Но это футбол, так бывает. Я не мог требовать большего от своих игроков, ведь они нанесли 22 удара по воротам, 11 из них в створ, доминировали во владении мячом, но в итоге добились только ничьей. Мы должны совершенствоваться в таких ситуациях», — приводит слова Конте Football Italia.