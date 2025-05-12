Игрок «Динамо» Карраскаль: уход Лички дался сложно, признательны ему за работу

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых.

«Если честно, уход Лички дался нам немного сложно. Мы признательны ему за работу. Но это футбол, такое случается. Глобально в команде ничего не изменилось после его ухода. У нас всегда есть одно и то же желание и рвение к победе. Думаю, мы хорошо играем», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После отставки Лички бело-голубые под руководством Ролана Гусева одержали две победы в рамках РПЛ — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0).