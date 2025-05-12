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Сергей Кирьяков: после победы над «Зенитом» у «Спартака» всё пошло в одно место

Сергей Кирьяков: после победы над «Зенитом» у «Спартака» всё пошло в одно место
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Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался об игре «Спартака» в РПЛ. Кирьяков отметил, что после победы над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре красно-белые потеряли кураж. В последних пяти матчах чемпионата России «Спартак» одержал только одну победу — над «Акроном» (3:2).

«Чувствуется, что футболисты «Спартака» потеряли кураж и искру, которые у них были после победы над «Зенитом». Тогда все в один голос заговорили, что «Спартак» — основной претендент на титул. Но с того матча всё потихоньку пошло в одно место. Красно-белые стараются и делают свою работу, но видно, что они не верят в свои силы и партнёров по команде — нет сплочённости.

Очень тяжело поддерживать хорошую атмосферу в коллективе, где все разговаривают на разных языках. Но в этом заключается работа главного тренера. Сейчас уже вопрос стоит о попадании в тройку, «Динамо» за счёт вчерашней победы обошло «Спартак». Вряд ли у кого-то есть мысли, что красно-белые возьмут себя в руки и наберут максимальное количество очков в оставшихся играх. Все будут искать чёрную кошку в тёмной комнате и выдвигать свои версии, почему «Спартак» сбавил», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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