Станислав Черчесов: «Зенит» сыграл на результат в матче с махачкалинским «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по итогам матча 28-го тура между санкт-петербургским «Зенитом» и махачкалинским «Динамо».

«Они сыграли на результат. Я первый тайм смотрел — очень сложный был матч. Второй тайм не смотрел — врать не буду. Было видно, что поле медленное там. Я это потом прочитал и в комментариях футболистов. В Испании, например, поле везде поливают, чтобы мяч быстрее ходил», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» Махачкала состоялся 10 мая. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты санкт-петербургского клуба. Таким образом, «Зенит» довёл количество набранных очков в Российской Премьер-Лиге до 60 и до минимума сократил отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара», который набрал 61 очко.