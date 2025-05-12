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Гендиректор «Факела» Асхабадзе: довольны Шалимовым, с ним во всём стало лучше

Гендиректор «Факела» Асхабадзе: довольны Шалимовым, с ним во всём стало лучше
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Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе высказался о работе Игоря Шалимова на посту главного тренера команды. Ранее «наглецы» потеряли шансы на сохранение места в Российской Премьер-Лиге. Шалимов возглавил «Факел» 2 апреля этого года.

— Вы довольны работой Шалимова?
— На сегодняшний день — да.

— В чём стало лучше?
— Во всём. Результат — это наживное. Команда, может, не выигрывает, но она бьётся, создаёт моменты. Мы говорили болельщикам, что не будет безразличия. В матче со «Спартаком» мы увидели, что его не было, как и в игре с «Рубином». Вплоть до того, какую страшную травму получил наш футболист Дзиов. Это говорит о том, что никто не убирает ноги, не боится стыков, все бьются до конца. Что-то не получается, но безразличия нет — это главное.

— У вас с Шалимовым есть договорённость, что он останется в команде даже в Первой лиге?
— У нас действующий контракт с Игорем Михайловичем, вне зависимости от того, в какой лиге мы играем, — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».

Воронежская команда в 28 матчах набрала 16 очков и занимает в турнирной таблице последнее место. У идущего в зоне стыковых матчей «Пари НН» на семь очков больше и матч с «Крыльями Советов» в запасе. «Факел» играл в РПЛ с 2022 года, до этого в последний раз — в 2001 году.

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