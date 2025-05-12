Валерий Нененко: с такой игрой и тренером «Факел» не сможет вернуться в РПЛ через год

Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко раскритиковал игру воронежской команды в нынешнем сезоне. Он считает, что с таким футболом «Факел» не сумеет вернуться в РПЛ в кратчайшие сроки.

«С такой игрой и тренером «Факел» не сможет вернуться в РПЛ через год. Даже «Оренбург» по игре лучше «Факела», — сказал Нененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Воронежская команда в 28 матчах набрала 16 очков и занимает в турнирной таблице последнее место. «Факел» уже точно вылетел в Первую лигу по итогам текущего сезона. Воронежский клуб играл в РПЛ с 2022 года, до этого в последний раз — в 2001 году.