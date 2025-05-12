Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конте — о возможном чемпионстве «Наполи»: мы всё ещё выходим за рамки своих возможностей

Конте — о возможном чемпионстве «Наполи»: мы всё ещё выходим за рамки своих возможностей
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о возможном чемпионстве своей команды в нынешнем сезоне Серии А. За два тура до конца чемпионата неаполитанцы идут на первом месте, опережая «Интер» на одно очко.

«Последние два шага представляют собой цель, которая в самом начале была абсолютно немыслимой. Достичь этого было бы невероятно. Эти болельщики заслуживают этого, ведь жители Неаполя всегда следили за нами со страстью и энтузиазмом.

Мы всё ещё выходим за рамки своих возможностей, поэтому можем только поблагодарить этих парней за всё. Сегодняшняя ничья не была заслуженной, но я всегда говорю им, что всё решают детали, и сегодня мы могли бы сделать что-то лучше в этих деталях», — приводит слова Конте Football Italia.

Материалы по теме
Тренер «Наполи» Конте прокомментировал потерю очков в матче с «Дженоа»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android