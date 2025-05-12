Конте — о возможном чемпионстве «Наполи»: мы всё ещё выходим за рамки своих возможностей

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о возможном чемпионстве своей команды в нынешнем сезоне Серии А. За два тура до конца чемпионата неаполитанцы идут на первом месте, опережая «Интер» на одно очко.

«Последние два шага представляют собой цель, которая в самом начале была абсолютно немыслимой. Достичь этого было бы невероятно. Эти болельщики заслуживают этого, ведь жители Неаполя всегда следили за нами со страстью и энтузиазмом.

Мы всё ещё выходим за рамки своих возможностей, поэтому можем только поблагодарить этих парней за всё. Сегодняшняя ничья не была заслуженной, но я всегда говорю им, что всё решают детали, и сегодня мы могли бы сделать что-то лучше в этих деталях», — приводит слова Конте Football Italia.