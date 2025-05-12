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Главный тренер «Спартака» Станкович приглашён на заседание КДК РФС после матча с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Станкович приглашён на заседание КДК РФС после матча с «Динамо»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович приглашён на заседание комитета после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«КДК рассмотрит неоднократный выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Станковича с выходом на поле. Неоднократный выход за пределы технической зоны главного тренера «Динамо» Гусева без выхода на поле.

Также будет рассмотрено неподобающее поведение команды «Спартак»: о предупреждении четырёх футболистов и двух официальных лиц клуба в составе команды. Кроме того, по материалам средств массовой информации будет рассмотрено поведение главного тренера «Спартака» Станковича. Он приглашён на заседание КДК», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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