Главный тренер «Спартака» Станкович приглашён на заседание КДК РФС после матча с «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович приглашён на заседание комитета после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:2).

«КДК рассмотрит неоднократный выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Станковича с выходом на поле. Неоднократный выход за пределы технической зоны главного тренера «Динамо» Гусева без выхода на поле.

Также будет рассмотрено неподобающее поведение команды «Спартак»: о предупреждении четырёх футболистов и двух официальных лиц клуба в составе команды. Кроме того, по материалам средств массовой информации будет рассмотрено поведение главного тренера «Спартака» Станковича. Он приглашён на заседание КДК», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.