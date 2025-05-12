КДК РФС может наказать «Спартак» за нарушение регламента после матча с «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет может наказать «Спартак» за нарушение регламента после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:2).

«КДК рассмотрит то, что вместо главного тренера «Спартака» Станковича на послематчевое флеш-интервью пришёл тренер Сакич. Это нарушение технического регламента. Также футбольный клуб «Спартак» не предоставил игроков в микст-зону для интервью со СМИ», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 11 мая, и завершился победой бело-голубых со счётом 2:0.