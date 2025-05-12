«Очень рад, что выиграли». Защитник «Зенита» Алип — о матче с «Динамо» Махачкала

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип высказался по итогам матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо».

— Тяжелее всего пришлось в концовке?

— Да. Кстати, вышел на замену, как и год назад в похожей ситуации в Воронеже [в матче с «Факелом"]. Тогда при счёте 1:0 в нашу пользу мяч попал мне в руку, был назначен пенальти, и мы сыграли вничью. Сейчас невольно думал — хоть бы такого не произошло. Очень рад, что мы выиграли, — приводит слова Алипа «Матч ТВ».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» Махачкала состоялся 10 мая. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступал Артём Чистяков. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты санкт-петербургского клуба. Таким образом, «Зенит» довёл количество набранных очков в Российской Премьер-Лиге до 60 и до минимума сократил отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара», который набрал 61 очко.