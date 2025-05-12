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Сергей Гуренко ответил, какое место займёт «Локомотив» по итогам текущего сезона РПЛ

Сергей Гуренко ответил, какое место займёт «Локомотив» по итогам текущего сезона РПЛ
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко ответил на вопрос, какое место займёт «Локомотив» по итогам текущего сезона РПЛ. Сейчас железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице.

«Руководство «Локомотива» рассчитывало на другие результаты. В конце прошлого года многие прочили команде чемпионство, игра была достаточно хорошая. После зимней паузы что-то поломалось. Если раньше главная проблема «Локомотива» была в обороне, то сейчас и в атаке далеко не всё получается. Есть ещё две игры, всё возможно, но, скорее всего, «Локомотив» займёт шестое место. И это явно не то, чего ждут от команды», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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