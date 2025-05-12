Сергей Гуренко ответил, какое место займёт «Локомотив» по итогам текущего сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко ответил на вопрос, какое место займёт «Локомотив» по итогам текущего сезона РПЛ. Сейчас железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице.

«Руководство «Локомотива» рассчитывало на другие результаты. В конце прошлого года многие прочили команде чемпионство, игра была достаточно хорошая. После зимней паузы что-то поломалось. Если раньше главная проблема «Локомотива» была в обороне, то сейчас и в атаке далеко не всё получается. Есть ещё две игры, всё возможно, но, скорее всего, «Локомотив» займёт шестое место. И это явно не то, чего ждут от команды», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.