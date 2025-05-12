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КДК РФС рассмотрит поведение Беншимола и Лончара в матче с «Ахматом»

КДК РФС рассмотрит поведение Беншимола и Лончара в матче с «Ахматом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение нападающего «Акрона» Жилсона Беншимола и полузащитника тольяттинцев Стефана Лончара в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Талал – 8'     1:1 Пестряков – 17'     2:1 Джаковац – 45+4'     2:2 Мелкадзе – 72'     3:2 Хубулов – 85'    
Удаления: Беншимол – 90+6' / нет

«КДК рассмотрит поведение двух футболистов «Акрона» в матче с «Ахматом». Лончар после замены сбил микрофон основного вещателя у боковой линии, а также Беншимол после удаления, уходя с поля, бросил бутылку в скамейку резервного арбитра и повредил стекло», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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