КДК РФС рассмотрит поведение Беншимола и Лончара в матче с «Ахматом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение нападающего «Акрона» Жилсона Беншимола и полузащитника тольяттинцев Стефана Лончара в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:2).

«КДК рассмотрит поведение двух футболистов «Акрона» в матче с «Ахматом». Лончар после замены сбил микрофон основного вещателя у боковой линии, а также Беншимол после удаления, уходя с поля, бросил бутылку в скамейку резервного арбитра и повредил стекло», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.