КДК РФС рассмотрит поведение Беншимола и Лончара в матче с «Ахматом»
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит поведение нападающего «Акрона» Жилсона Беншимола и полузащитника тольяттинцев Стефана Лончара в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:2).
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Талал – 8' 1:1 Пестряков – 17' 2:1 Джаковац – 45+4' 2:2 Мелкадзе – 72' 3:2 Хубулов – 85'
Удаления: Беншимол – 90+6' / нет
«КДК рассмотрит поведение двух футболистов «Акрона» в матче с «Ахматом». Лончар после замены сбил микрофон основного вещателя у боковой линии, а также Беншимол после удаления, уходя с поля, бросил бутылку в скамейку резервного арбитра и повредил стекло», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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