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Кирьяков: «Краснодар» дрогнул — всё идёт к тому, что «Зенит» заберёт очередной титул

Кирьяков: «Краснодар» дрогнул — всё идёт к тому, что «Зенит» заберёт очередной титул
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Бывший российский футболист Сергей Кирьяков полагает, что «Краснодар» упустит чемпионский титул в последних матчах сезона РПЛ. В игре 28-го тура чемпионата России с ЦСКА «быки» проиграли со счётом 0:1. По состоянию на сегодняшний день чёрно-зелёные занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на одно очко.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

«Краснодар» дрогнул. Мы видим не в первый раз, что бремя лидерства им мешает. Это, как и «Динамо», куражная команда — многое зависит от латиноамериканцев. Говорили, что при отрыве в четыре очка ничего не может случиться, есть право на ошибку. Это право на ошибку и произошло, но осталось совсем чуть-чуть. Всё может поменяться, как и в прошлом сезоне. «Зенит» может воспользоваться этой ситуацией и забрать очередной титул. К этому всё и идёт. Мусаев должен провести работу и выправить ситуацию, раскрепостив футболистов», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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