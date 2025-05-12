Кирьяков: если «Динамо» будет в тройке, ничто не помешает оставить Гусева главным

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о результатах московского «Динамо» под руководством и. о. главного тренера Ролана Гусева.

«Динамо» поймало кураж и эмоционально встряхнулось после смены тренера. У Ролана Гусева проходила больше психологическая работа с футболистами. Мы сейчас видим картину наоборот. До этого было всё плохо, а сейчас побежали и сбросили груз ответственности. Со стороны динамовцев был очень хороший первый тайм со «Спартаком». Жалко, что такого футбола не было, когда шла чёрная полоса. Ещё есть шанс ворваться в тройку.

Руководство «Динамо» будет ждать конечного результата. Если это будет попадание в тройку, ничто не помешает оставить Гусева главным тренером команды», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.