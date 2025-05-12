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Кононов: для «Торпедо» матч с «Шинником» был одним из важнейших в сезоне

Кононов: для «Торпедо» матч с «Шинником» был одним из важнейших в сезоне
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал победу своей команды в матче 32-го тура Мелбет Первой лиги с «Шинником» (1:0).

Россия — Мелбет Первая лига . 32-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Хосонов – 18'    
Удаления: нет / Косогоров – 40'

«Для нас это был один из важнейших матчей в сезоне, учитывая результаты соперников в этом туре. Психологическое давление на игроков было огромным. Мы все понимаем, что в атаке у нас сегодня многое не получилось, но ребята здорово отыграли в обороне, практически ничего не позволив создать сопернику, за исключением нескольких полумоментов. Конечно, мы недовольны нашей игрой в атаке. Но бывают такие матчи, которые играются на результат. И я прекрасно понимаю психологическое состояние футболистов, которым нужно было забить и не пропустить, что они и сделали.

Я благодарен каждому игроку за эту игру и за сегодняшний результат. Как тренер, безусловно, я недоволен качеством игры нашей команды в атаке. Мы взяли важные три очка. Тем более «Торпедо» не выигрывало у «Шинника», кажется, лет пять. Команда соперника была очень серьёзно мотивирована, и мы это увидели и победили её. Плюс к этому это наша первая победа в 2025 году на нашем стадионе, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 67 очков после 32 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 61 очко. Тройку лидеров замыкает новороссийский «Черноморец», набравший 58 очков.

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