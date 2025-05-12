Хаби Алонсо подписал контракт с «Реалом» до 2028 года — Фабрицио Романо

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо заключил контракт с мадридским «Реалом» до 2028 года, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации источника, испанский специалист начнёт работу в «Реале» с клубного чемпионата мира по футболу, который продлится с 15 июня по 13 июля и пройдёт в Соединённых Штатах Америки. На прошлой неделе пресс-служба леверкузенского «Байера» объявила, что главный тренер команды Хаби Алонсо покинет клуб по завершении нынешнего сезона.

Алонсо возглавляет «Байер» с 2022 года. Под его руководством «аспириновые» стали чемпионами Германии и выиграли Кубок страны в прошлом сезоне.