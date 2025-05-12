Артём Дзюба — о матче с «Ахматом»: «Акрон» доминировал, победа закономерная

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о своей результативной передаче, сделанной в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:2), а также поделился мыслями о победе тольяттинцев.

— Как так получилось эффектно сыграть в эпизоде с голевой передачей?

— Сначала Роберто [Фернандес] хорошо поборолся на фланге, потом [Стефан ]Лончар выиграл борьбу у двух оппонентов. Мяч отскочил ко мне, видел, что [Ифет] Джаковац бежит, и покатил ему под правую ногу, зная, что у него хороший удар.

— Когда счёт стал 2:2, стало напряжённо?

— Очень. До 2:2 мы должны были забивать, в том числе и я имел 100-процентный момент с великолепной передачи Джурасовича. Мы были лучше, доминировали, у нас были моменты, но пропустили гол, и «Ахмат» перехватил инициативу. В целом же победа закономерная, Шелия держал их в игре, — сказал Дзюба «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 35 очков после 28 матчей. В следующем матче в рамках внутреннего первенства тольяттинцы сыграют с московским «Динамо» на выезде.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.