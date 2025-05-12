Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба — о матче с «Ахматом»: «Акрон» доминировал, победа закономерная

Артём Дзюба — о матче с «Ахматом»: «Акрон» доминировал, победа закономерная
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о своей результативной передаче, сделанной в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:2), а также поделился мыслями о победе тольяттинцев.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Талал – 8'     1:1 Пестряков – 17'     2:1 Джаковац – 45+4'     2:2 Мелкадзе – 72'     3:2 Хубулов – 85'    
Удаления: Беншимол – 90+6' / нет

— Как так получилось эффектно сыграть в эпизоде с голевой передачей?
— Сначала Роберто [Фернандес] хорошо поборолся на фланге, потом [Стефан ]Лончар выиграл борьбу у двух оппонентов. Мяч отскочил ко мне, видел, что [Ифет] Джаковац бежит, и покатил ему под правую ногу, зная, что у него хороший удар.

— Когда счёт стал 2:2, стало напряжённо?
— Очень. До 2:2 мы должны были забивать, в том числе и я имел 100-процентный момент с великолепной передачи Джурасовича. Мы были лучше, доминировали, у нас были моменты, но пропустили гол, и «Ахмат» перехватил инициативу. В целом же победа закономерная, Шелия держал их в игре, — сказал Дзюба «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Акрон» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 35 очков после 28 матчей. В следующем матче в рамках внутреннего первенства тольяттинцы сыграют с московским «Динамо» на выезде.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме
Дзюба заявил, что «Акрон» попробует догнать «Ростов» или «Рубин» в турнирной таблице РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android