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Александр Мостовой: вторая часть сезона РПЛ — полный провал для «Спартака»

Александр Мостовой: вторая часть сезона РПЛ — полный провал для «Спартака»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил игру и результаты красно-белых во второй части сезона РПЛ. В последних пяти матчах чемпионата России «Спартак» одержал только одну победу — над «Акроном» (3:2). После 28 туров РПЛ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

«Кто больше хотел, тот и выиграл. Уже с первых минут было видно, что «Динамо» было настроено чересчур: много давления и прессинга, которые воплотились в гол. Я ещё до матча говорил, что играют команды, которые не решают никаких задач в чемпионате, поэтому будет открытая игра. Так и было. Но другое дело, что у «Динамо» в начале матча была фора, и за счёт агрессии они подавили «Спартак».

Нужно признать, что красно-белые уходили на зимнюю паузу в качестве одного из претендентов на чемпионство. Была длинная победная серия. Но вторая часть чемпионата — полный провал для «Спартака», хотя ещё есть шанс на Кубок России», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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