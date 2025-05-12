Миралем Пьянич назвал важнейшей победу ЦСКА над «Краснодаром» в матче РПЛ
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Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался по итогам матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0). Игра состоялась 10 мая и прошла на стадионе «ВЭБ Арена».
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'
«Конечно, хороший результат для ЦСКА. Очень хорошая игра для команды, важнейшая победа», — приводит слова Пьянича ТАСС.
По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко. ЦСКА — третий (55 очков). В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с московским «Локомотивом». Игра состоится в понедельник, 19 мая.
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