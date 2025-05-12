Защитник «Торпедо» Шевченко: выход в РПЛ напрямую — идеальный подарок для нас и фанатов

Белорусский защитник московского «Торпедо» Глеб Шевченко высказался о стремлении клуба выйди в Российскую Премьер-Лигу.

«Мы играем каждый матч на победу и хотим выйти в РПЛ напрямую. Всё зависит от нас. Мы отдали много эмоций в игре с «Балтикой», поэтому были немного опустошены. Не хватало злости, и было тяжело с «Шинником». Однако мы выстояли, справились и забили. Были ещё моменты, но не воспользовались.

Выход в РПЛ напрямую — идеальный подарок для нас и болельщиков. Я не играл в РПЛ, но мы проводили товарищеские матчи с командами оттуда. С некоторыми соперниками даже, кажется, играть легче, и это был совсем другой футбол. В Первой лиге много силового футбола и борьбы, тем более все команды умеют обороняться. В РПЛ точно выше уровень футбола, но здесь бывают игры тяжелее», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 61 очко за 32 матча. На первом месте находится калининградская «Балтика», у которой 67 очков.