Кобелев: хочется поддержать Гусева в «Динамо» — команда заслуженно обыграла «Спартак»

Российский экс-футболист Андрей Кобелев высказался о состоявшемся накануне московском дерби в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Спартак» уступил в гостях «Динамо» (0:2).

«Динамо» заслуженно обыграло «Спартак» — первый тайм был очень хорошим. Команда не только играет в атаку, но и стала обороняться всеми футболистами, что позволяет минимизировать опасные моменты у своих ворот.

Наверное, у руководства «Динамо» есть какие-то мысли по поводу Ролана Гусева. Хочется его поддержать, чтобы команда при нём выигрывала. Я его прекрасно знаю — он самодостаточный человек. Давайте посмотрим, как закончится чемпионат, а уже там будут принимать решение руководители клуба», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.