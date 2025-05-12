Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кобелев: хочется поддержать Гусева в «Динамо» — команда заслуженно обыграла «Спартак»

Кобелев: хочется поддержать Гусева в «Динамо» — команда заслуженно обыграла «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Андрей Кобелев высказался о состоявшемся накануне московском дерби в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Спартак» уступил в гостях «Динамо» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Динамо» заслуженно обыграло «Спартак» — первый тайм был очень хорошим. Команда не только играет в атаку, но и стала обороняться всеми футболистами, что позволяет минимизировать опасные моменты у своих ворот.

Наверное, у руководства «Динамо» есть какие-то мысли по поводу Ролана Гусева. Хочется его поддержать, чтобы команда при нём выигрывала. Я его прекрасно знаю — он самодостаточный человек. Давайте посмотрим, как закончится чемпионат, а уже там будут принимать решение руководители клуба», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Спартак» в РПЛ окончательно развалился. «Динамо» уложило его стандартами!
«Спартак» в РПЛ окончательно развалился. «Динамо» уложило его стандартами!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android