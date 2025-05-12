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Олег Кононов высказался о серии «Торпедо» из трёх побед в Первой лиге

Олег Кононов высказался о серии «Торпедо» из трёх побед в Первой лиге
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался об игре автозаводцев в последних матчах. Чёрно-белые одержали три победы подряд, обыграв «Аланию» (4:2), «Балтику» (1:0) и «Шинник» (1:0).

— «Торпедо» одержало третью победу подряд на решающем этапе чемпионата. Что изменилось в команде – психология, мастерство?
— Не думаю, что что-то существенно поменялось. Мы забиваем в каждой игре и очень строго действуем в обороне. В этих последних матчах именно это стало ключевым фактором. Мы настроили ребят на то, что в каждом матче нужно выходить и в первую очередь не проигрывать единоборства, играть очень организованно в обороне и использовать свои моменты в атаке. Пока мы играем таким образом, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 67 очков после 32 матчей. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 61 очко. Тройку лидеров замыкает новороссийский «Черноморец», набравший 58 очков.

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