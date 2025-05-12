Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё сравнил игру со «Спартаком» с «эль класико»

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё сравнил игру 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» с «эль класико». В воскресенье, 11 мая, «Барселона» в 35-м туре Примеры обыграла мадридский «Реал» со счётом 4:3. В этот же день «Динамо» одержало победу над «Спартаком» — 2:0.

«Просто невероятная игра. Они мотивировали нас. Ведь «Динамо» — «Спартак» — это «классико» для России», — сказал Нгамалё в эфире «Матч ТВ».

После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка). «Спартак» — пятый (51 очко).