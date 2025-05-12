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Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё сравнил игру со «Спартаком» с «эль класико»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё сравнил игру со «Спартаком» с «эль класико»
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Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё сравнил игру 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» с «эль класико». В воскресенье, 11 мая, «Барселона» в 35-м туре Примеры обыграла мадридский «Реал» со счётом 4:3. В этот же день «Динамо» одержало победу над «Спартаком» — 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Просто невероятная игра. Они мотивировали нас. Ведь «Динамо» — «Спартак» — это «классико» для России», — сказал Нгамалё в эфире «Матч ТВ».

После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка). «Спартак» — пятый (51 очко).

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