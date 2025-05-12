Константин Тюкавин рассказал, как проходит восстановление после травмы

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём восстановлении после серьёзной травмы крестообразной связки.

— Восстановление проходит. Надеюсь, что всё хорошо. Вчера прошёл осмотр. Доктор доволен, реабилитолог вроде бы тоже доволен. Ждём ответа из Германии.

— Сроки твоего возвращения?

— Как я говорил, сентябрь. Надеемся. А там посмотрим, как будет реагировать колено на нагрузки, на бег и так далее, — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Тюкавин перенёс операцию на колене. Сообщалось, что ориентировочные сроки восстановления футболиста — около полугода.