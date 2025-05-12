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Голубев: Галицкий очень много вкладывает в «Краснодар», чемпионство очень важно для него

Голубев: Галицкий очень много вкладывает в «Краснодар», чемпионство очень важно для него
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Полузащитник «Шинника» Артём Голубев, являющийся воспитанником «Краснодара», высказался о возможном чемпионстве «быков» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также о важности этого события для владельца команды Сергея Галицкого.

«Чемпионство очень важно для Сергея Николаевича Галицкого. Он всю свою жизнь положил на этот клуб и академию. Она показывает свой уровень: много ребят играет в хороших командах. Сергей Николаевич очень много вкладывает. Дай бог, чтобы он стал ещё счастливее», — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков после аналогичного количества игр. Замыкает тройку лидеров с 55 очками московский ЦСКА.

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