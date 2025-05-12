Легенда «Зенита» Желудков заявил, что не получал приглашения на матч 100-летия клуба

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков заявил, что не получал приглашения на матч в честь 100-летия санкт-петербургского клуба. Юбилей сине-бело-голубые отпразднуют 25 мая 2025 года. В этот день состоится матч легенд «Зенита», начало игры — в 14:00 мск.

«Зенит» меня не приглашал на матч в честь 100-летия. Я не заслужил этого. Но мне нисколько не обидно, я всё равно играть не могу по разным причинам. На трибуны тоже не звали», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Отметим, что участие в матче легенд «Зенита» примут такие экс-игроки, как Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Деян Ловрен, Юрий Жирков, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк и другие.