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«Интер» хочет согласовать трансфер Луиса Энрике до старта КЧМ-2025 — Романо

«Интер» хочет согласовать трансфер Луиса Энрике до старта КЧМ-2025 — Романо
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В ближайшее время миланский «Интер» планирует продолжить переговоры с «Марселем» по трансферу бразильского вингера Луиса Энрике, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Интер» хочет получить окончательный ответ от французского клуба до начала клубного чемпионата мира ФИФА, который пройдёт на территории США с 15 июня по 13 июля.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике уже согласился на переход в «Интер». Стороны договорились о долгосрочном соглашении с окладом € 2,5 млн в год.

Луис Энрике выступает за свой нынешний клуб с сентября 2020 года. Ранее сообщалось, что главный тренер «Интера» Симоне Индзаги видит бразильского вингера на позиции правого латераля.

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