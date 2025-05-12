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Представлена символическая сборная французской Лиги 1 сезона-2024/2025

Представлена символическая сборная французской Лиги 1 сезона-2024/2025
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Национальный союз профессиональных футболистов Франции (UNFP) представил символическую сборную Лиги 1 сезона-2024/2025.

Наибольшее представительство в команде у «ПСЖ». В составе сборной сразу девять футболистов парижан. Также места в составе удостоились по одному игроку из «Лиона» и «Лилля».

Символическая сборная Лиги 1 сезона-2024/2025:

Вратарь: Люка Шевалье («Лилль»).

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос, Вильям Пачо, Нуну Мендеш (все — «ПСЖ»).

Полузащитники: Жоау Невеш, Витинья (оба — «ПСЖ»), Райан Шерки («Лион»).

Нападающие: Усман Дембеле, Брэдли Баркола, Дезире Дуэ (все — «ПСЖ»).

Также форвард «ПСЖ» Усман Дембеле получил приз лучшему игроку Лиги 1. Главной надеждой признан нападающий парижского клуба Дезире Дуэ, лучшим голкипером стал Люка Шевалье из «Лилля», лучшим тренером — наставник парижан Луис Энрике, а лучшим французским игроком за границей признан Килиан Мбаппе из «Реала».

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