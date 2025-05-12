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Юрий Желудков: болею за «Зенит», но верю, что «Краснодар» станет чемпионом

Юрий Желудков: болею за «Зенит», но верю, что «Краснодар» станет чемпионом
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Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков ожидает, что Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона выиграет «Краснодар». По состоянию на сегодняшний день «быки» лидируют в чемпионате России, опережая «Зенит» на одно очко. В последних двух турах команда Мурада Мусаева сыграет с «Оренбургом» и московским «Динамо». Сине-бело-голубых ждут матчи с «Ростовом» и «Ахматом».

«Сейчас «Краснодар» в более выигрышном положении в чемпионской гонке — осталось выиграть два матча. «Оренбург», конечно, раненый зверь, может ущипнуть. А «Зенит» свои матчи точно выиграет. Я болею на «Зенит», но верю, что «Краснодар» станет чемпионом в этом сезоне», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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