Роман Бабаев оценил шансы ЦСКА на выход в Суперфинал Кубка России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что армейцы ещё не потеряли шансы обыграть санкт-петербургский «Зенит» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России и выйти в Суперфинал турнира. В первом матче между командами победу со счётом 2:0 одержали сине-бело-голубые. Ответная встреча состоится в Москве 14 мая. Начало — в 19:30 мск.

«Конечно, все расстроились после поражения в Петербурге. Но ещё ничего не потеряно. Думаю, что в среду будет очень хорошая игра, мы постараемся сделать всё возможное, чтобы пробиться в суперфинал», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Отметим, что действующим победителем Кубка России является «Зенит».