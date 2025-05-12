Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Бабаев оценил шансы ЦСКА на выход в Суперфинал Кубка России

Роман Бабаев оценил шансы ЦСКА на выход в Суперфинал Кубка России
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что армейцы ещё не потеряли шансы обыграть санкт-петербургский «Зенит» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России и выйти в Суперфинал турнира. В первом матче между командами победу со счётом 2:0 одержали сине-бело-голубые. Ответная встреча состоится в Москве 14 мая. Начало — в 19:30 мск.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, все расстроились после поражения в Петербурге. Но ещё ничего не потеряно. Думаю, что в среду будет очень хорошая игра, мы постараемся сделать всё возможное, чтобы пробиться в суперфинал», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Отметим, что действующим победителем Кубка России является «Зенит».

Материалы по теме
Миралем Пьянич назвал важнейшей победу ЦСКА над «Краснодаром» в матче РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android