Роман Бабаев оценил шансы ЦСКА на выход в Суперфинал Кубка России
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что армейцы ещё не потеряли шансы обыграть санкт-петербургский «Зенит» в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России и выйти в Суперфинал турнира. В первом матче между командами победу со счётом 2:0 одержали сине-бело-голубые. Ответная встреча состоится в Москве 14 мая. Начало — в 19:30 мск.
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Конечно, все расстроились после поражения в Петербурге. Но ещё ничего не потеряно. Думаю, что в среду будет очень хорошая игра, мы постараемся сделать всё возможное, чтобы пробиться в суперфинал», — приводит слова Бабаева ТАСС.
Отметим, что действующим победителем Кубка России является «Зенит».
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